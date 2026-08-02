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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انفجار بالزائدة وصديد بالبطن.. التقرير الطبي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للصغيرة علية في واقعة الإهمال الطبي بشبرا الخيمة

التقرير الطبي
التقرير الطبي

كشف التقرير الطبي الخاص بالطفلة علية غنيم، البالغة من العمر 12 عامًا، من مدينة شبرا الخيمة، تفاصيل حالتها الصحية قبل وفاتها، موضحًا أنها كانت تعاني من انفجار بالزائدة الدودية، مع وجود صديد وتجمعات داخل تجويف البطن، وهو ما استدعى خضوعها لعدة تدخلات جراحية.


وأوضح التقرير أن الطفلة وصلت إلى المستشفى وهي في حالة صحية حرجة نتيجة مضاعفات شديدة، حيث خضعت لعمليات جراحية لمحاولة السيطرة على حالتها، إلا أن وضعها الصحي استمر في التدهور بسبب الالتهابات والمضاعفات داخل البطن، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى حكومي آخر لاستكمال العلاج نظرًا لخطورة حالتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الطفلة، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي، عقب خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية داخل أحد المستشفيات الحكومية التابعة للتأمين الصحي بمدينة شبرا الخيمة، في واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما اتهمت أسرتها المستشفى بوقوع إهمال طبي أدى إلى وفاتها.
وأكدت أسرة الطفلة أن ابنتهم توجهت إلى المستشفى ليلًا وهي تعاني من آلام حادة بالبطن، وتم احتجازها بالمستشفى، إلا أن إجراء الجراحة تأجل حتى صباح اليوم التالي، رغم احتياجها – بحسب رواية الأسرة – إلى تدخل جراحي عاجل.
وأضافت الأسرة أن تأخر إجراء العملية أدى إلى انفجار الزائدة الدودية، كما زعمت حدوث مضاعفات أثناء الجراحة، من بينها ثقب بالقولون، وهو ما تسبب في تدهور الحالة الصحية للطفلة، ونقلها إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.
وأشارت الأسرة إلى أنها حررت محضرًا بقسم أول شبرا الخيمة تتهم فيه المستشفى بالإهمال الطبي، قبل نقل الطفلة إلى مستشفى حكومي آخر لاستكمال العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.
ولا تزال الجهات المختصة تباشر التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، وبيان مدى وجود أي مسؤولية أو تقصير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة انفجار الزائدة مستشفى التأمين الصحي

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