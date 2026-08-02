مغلق منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بتعرض نزيلات لانتهاكات بمركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى يتم إدارتها من الخارج بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الزعم بتعرض النزيلات بمراكز إصلاح وتأهيل (القناطر ، بدر ، العاشر من رمضان) للإنتهاكات والإهمال الطبى المتعمد ومنعهم من التريض أو الزيارة.

وأكد المصدر بأن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن مركز إصلاح وتأهيل القناطر تم غلقه منذ (3) سنوات ولا يوجد به أية نزيلات ، وهو ما يدلل على زيف ما تروجه الجماعة الإرهابية ودأبها على إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يدركه الرأى العام.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .





