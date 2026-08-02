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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فض الأحراز يؤجل محاكمة 43 متهما في خلية الهيكل الإدارى بالتجمع لـ 8 سبتمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 سبتمبر المقبل، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة غن تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الحادي والعشرين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتي الأخير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، وفيما وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهمة طلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجه للمتهمين الأول والثالثة اتهامات بتقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين تهمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 43 متهما خلية مدينة نصر إرهاب

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