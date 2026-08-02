خلافات زوجية.. القبض على عاطل تعدى على زوجته بسلاح أبيض فى باب الشعرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور وبمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها لخلافات زوجية بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة من القائمة بالنشر (ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها المنوه عنها لخلافات زوجية بينهما.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









