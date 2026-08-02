معتمد جمال يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بخوض مرانه اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال المرانين على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من خلال برنامج تأهيلي مكثف، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

و خاض اللاعبون فقرة تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران المسائي في إطار برنامج الإعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلية وقارية.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.