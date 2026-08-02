أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة صورة أثارت الجدل داخل غرفة نوم «العندليب»

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لأحد الزائرين داخل غرفة نوم "العندليب الأسمر" وهو يجلس على سريره.

انتشار الصورة عبر مواقع التواصل

وقال شبانة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الأسرة فوجئت بانتشار الصورة عبر مواقع التواصل، ما دفعها إلى البحث عن كيفية دخول الزائر إلى غرفة النوم، رغم أن الزيارة كانت تتم وفق إجراءات محددة.

زيارة شقة الفنان الراحل

وأوضح أن الشخص كان ضمن مجموعة مكونة من أربعة زائرين حصلوا على موعد مسبق لزيارة شقة الفنان الراحل، لكنه استغل انشغال البواب ببقية أفراد المجموعة، وتسلل إلى غرفة النوم دون علمه.

سرير عبد الحليم حافظ

وأضاف أن اثنين من الزائرين كانا يتجولان في شرفة الشقة، بينما دخل الشخص الآخر إلى غرفة النوم وجلس على سرير عبد الحليم حافظ، في الوقت الذي التقط له مرافقه الصورة، دون الحصول على أي إذن من الأسرة أو المسؤول عن تنظيم الزيارة.

وأكد محمد شبانة أن ما حدث كان تصرفًا فرديًا ومفاجئًا، استغل فيه الزائر لحظة انشغال البواب داخل الشقة، مشددًا على أن الأسرة تتابع الواقعة بعد الجدل الذي أثارته الصورة المتداولة.