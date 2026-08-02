مدرب طرابزون سبور يعلق على أنباء اقتراب النادي من ضم صلاح

علق مالك تيكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي على أنباء التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد في تصريحات لقناة HT Spor التركية، أن كل ما يتردد بشأن انتقال محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور لا يتجاوز دائرة الشائعات والتكهنات، مشيرًا إلى عدم وجود أي تحركات أو مفاوضات رسمية مع اللاعب حتى الآن.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي شيء رسمي يتعلق بمحمد صلاح، لكن من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يرتبط اسم طرابزون سبور بلاعب كبير مثل محمد صلاح".

انتقال صلاح

وواصل: "بدلًا من صناعة التوقعات عبر التصريحات، نسعى إلى بناء الثقة من خلال العمل الجاد".

واختتم تيكي تصريحاته: "في الوقت الراهن، لا يوجد ما يمكن قوله بشأن هذا الملف".