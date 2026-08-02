رئيس جامعة السادات يُكلّف الدكتور صلاح السيد إمام بتسيير أعمال عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية

أصدر الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، قرارًا بتكليف الدكتور صلاح السيد إمام، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية للدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عميد المعهد، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، وذلك إلى حين صدور قرار بتعيين عميد للمعهد.

ويأتي القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان انتظام سير العمل، واستمرار الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية، بما يدعم تنفيذ الخطط الأكاديمية والبحثية والإدارية، ويُسهم في تحقيق رسالة المعهد وأهدافه في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الحويطي، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات متميزة أسهمت في دعم مسيرة المعهد والارتقاء بأدائه خلال فترة توليه المسؤولية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته للدكتور صلاح السيد إمام بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، وإستكمال مسيرة التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف الجامعة .