قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة السادات يُكلّف الدكتور صلاح السيد إمام بتسيير أعمال عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات

أصدر الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، قرارًا بتكليف الدكتور صلاح السيد إمام، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية للدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عميد المعهد، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، وذلك إلى حين صدور قرار بتعيين عميد للمعهد.

ويأتي القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان انتظام سير العمل، واستمرار الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية، بما يدعم تنفيذ الخطط الأكاديمية والبحثية والإدارية، ويُسهم في تحقيق رسالة المعهد وأهدافه في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الحويطي، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات متميزة أسهمت في دعم مسيرة المعهد والارتقاء بأدائه خلال فترة توليه المسؤولية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته للدكتور صلاح السيد إمام بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، وإستكمال مسيرة التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف الجامعة .

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات تكليف عميد معهد البحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

رامي عاشور

خبير علاقات دولية: نجاح اتفاق غزة مرهون بوقف المماطلة الإسرائيلية وتعزيز الضغوط الدولية

الكهرباء

متحدث الكهرباء يوضح حقيقة أسعار 2026: تصريح «لا زيادة» مفبرك.. والدولة تتحمل مليارات لدعم المواطنين

رلماني يكشف معاناة أصحاب المعاشات ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل

مش لاقيين تمن العلاج.. برلماني يكشف معاناة أصحاب المعاشات ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد