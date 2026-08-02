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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: الإعلان عن آليات تنفيذ خريطة طريق غزة خلال أسبوعين برعاية مصرية

غزة
غزة

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل على دراية بكافة تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الآليات التنفيذية للخطة وفق جدول زمني محدد وبرعاية مصرية.

مخططات لتهجير الفلسطينيين

وقال هريدي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن خريطة الطريق تتضمن تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، مع التأكيد على رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأوضح أن الخطة لا تتضمن نزع سلاح حركة حماس لصالح إسرائيل، وإنما تنص على تشكيل لجنة فلسطينية مختصة تتولى جمع السلاح ضمن ترتيبات داخلية، بعيدًا عن أي تدخل أو مصلحة لطرف خارجي.

 تنفيذ خريطة الطريق

وأضاف أن تنفيذ خريطة الطريق من شأنه فتح مسار سياسي يمنح الفلسطينيين فرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير، متوقعًا الإعلان عن تفاصيل وآليات التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين.

حل عادل للقضية الفلسطينية

وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المملكة العربية السعودية ما زالت متمسكة بموقفها الرافض للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أو المضي في التطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار هريدي إلى أن إسرائيل تواجه تراجعًا في شعبيتها داخل المجتمع الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

غزة قطاع غزة الخارجية وزير الخارجية إسرائيل أحمد موسى

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