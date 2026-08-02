أحمد موسى يشيد ببطولة عمال ميناء دمياط: أنقذوا الميناء ومصر بملحمة استثنائية

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للعاملين في ميناء دمياط، مشيدًا بدورهم خلال التعامل مع حادث السفينة، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس كفاءة العمال المصريين واستعداد الموانئ المصرية لمواجهة المواقف الطارئة.

التدريبات المستمرة وعمليات المحاكاة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن العاملين في الميناء أثبتوا أنهم أبطال حقيقيون، موضحًا أن التدريبات المستمرة وعمليات المحاكاة التي يخضعون لها ساهمت في سرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ الميناء.

وأضاف أن العاملين تدخلوا بكل شجاعة، وبذلوا جهودًا كبيرة لإنقاذ السفينة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان بمثابة ملحمة بطولية، خاصة أن أفراد طاقم السفينة الأجانب غادروا المكان سريعًا عقب الحادث.

فرق مدربة على أعلى مستوى

وأكد أحمد موسى أن جاهزية العاملين ووجود فرق مدربة على أعلى مستوى كان عاملًا حاسمًا في تجاوز الأزمة، مشددًا على أن حركة العمل في الميناء استمرت بصورة طبيعية ولم تتوقف.

تحيات الرئيس والشعب المصري

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتوجه إلى العاملين وتكريمهم، ونقل تحيات الرئيس والشعب المصري لهم تقديرًا لما قدموه من جهود.

واختتم أحمد موسى حديثه بتوجيه الشكر للعاملين في ميناء دمياط نيابة عن المصريين، مؤكدًا أن ما قاموا به يستحق الإشادة والتقدير، وأنهم نموذج مشرف للعامل المصري القادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف.