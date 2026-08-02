قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد ببطولة عمال ميناء دمياط: أنقذوا الميناء ومصر بملحمة استثنائية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للعاملين في ميناء دمياط، مشيدًا بدورهم خلال التعامل مع حادث السفينة، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس كفاءة العمال المصريين واستعداد الموانئ المصرية لمواجهة المواقف الطارئة.

التدريبات المستمرة وعمليات المحاكاة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن العاملين في الميناء أثبتوا أنهم أبطال حقيقيون، موضحًا أن التدريبات المستمرة وعمليات المحاكاة التي يخضعون لها ساهمت في سرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ الميناء.

وأضاف أن العاملين تدخلوا بكل شجاعة، وبذلوا جهودًا كبيرة لإنقاذ السفينة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان بمثابة ملحمة بطولية، خاصة أن أفراد طاقم السفينة الأجانب غادروا المكان سريعًا عقب الحادث.

فرق مدربة على أعلى مستوى

وأكد أحمد موسى أن جاهزية العاملين ووجود فرق مدربة على أعلى مستوى كان عاملًا حاسمًا في تجاوز الأزمة، مشددًا على أن حركة العمل في الميناء استمرت بصورة طبيعية ولم تتوقف.

تحيات الرئيس والشعب المصري

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتوجه إلى العاملين وتكريمهم، ونقل تحيات الرئيس والشعب المصري لهم تقديرًا لما قدموه من جهود.

واختتم أحمد موسى حديثه بتوجيه الشكر للعاملين في ميناء دمياط نيابة عن المصريين، مؤكدًا أن ما قاموا به يستحق الإشادة والتقدير، وأنهم نموذج مشرف للعامل المصري القادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى دمياط ميناء دمياط السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

أرشيفي

رومانيا: سقوط شظايا طائرة مسيرة اعترضتها أوكرانيا قرب ​نهر الدانوب

قوات الاحتلال تقتحم قرية فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية فلسطينية

أرشيفي

ارتفاع عدد وفيات الهجرة إلى سبتة لـ 72 قتيلا

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد