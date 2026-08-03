طالبة الـ4%: متمسكة بحقي في مراجعة أوراق إجاباتي والتأكد من درجاتي

كشفت الطالبة ريم محمد، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة الـ4%»، والتي حصلت على 4% في نتيجة الثانوية العامة، عن تقدمها بتظلم على نتيجتها، مؤكدة تمسكها بحقها في مراجعة أوراق إجاباتها والتأكد من درجاتها.

وقالت ريم محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إنها تقدمت بالفعل بتظلم من نتيجة الثانوية العامة، انتظارًا لما ستسفر عنه عملية مراجعة أوراقها وفق الإجراءات المتبعة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الطالبة أنها تثق في إجاباتها التي قامت بكتابتها خلال الامتحانات، موضحة أن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن اختيارها إجابتين في بعض الأسئلة لا يتفق، بحسب روايتها، مع ما قامت به أثناء أداء الامتحانات.

وأضافت ريم محمد أنها متمسكة بموقفها، وأنها على ثقة من نفسها ومن إجاباتها، مشيرة إلى أن التظلم يمثل بالنسبة لها فرصة للتأكد بشكل رسمي من تفاصيل تصحيح ورقة الإجابة والدرجات التي حصلت عليها في مختلف المواد.

ريم محمد: أنا واثقة من إجاباتي

وأوضحت «طالبة الـ4%» أن ما تم تداوله بشأن سبب حصولها على هذه النتيجة، والمتعلق باختيار إجابتين في السؤال الواحد، ليس صحيحًا من وجهة نظرها، مؤكدة أنها تنتظر نتيجة التظلم باعتبارها الفيصل في حسم ما إذا كانت هناك أخطاء في عملية التصحيح أو رصد الدرجات.

وتأتي تصريحات ريم محمد في الوقت الذي تشهد فيه نتيجة الثانوية العامة اهتمامًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع فتح باب التظلمات أمام الطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم.

وتترقب الطالبة ما ستسفر عنه إجراءات التظلم، مؤكدة أنها ستتمسك بحقها في معرفة تفاصيل نتيجتها ودرجاتها، وأنها واثقة من صحة إجاباتها التي أدتها خلال امتحانات الثانوية العامة.