محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز، وذلك لمتابعة الموقف المالي و الإداري للصندوق، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، أصدرت المحافظ عدد من القرارات جاء أهمها :

▪️ تشكيل لجنه من صندوق استصلاح الاراضي وجهاز شبكات المرافق وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لحصر الأراضي المباعة لمزارعي آبار جناح (6 و7 ) والشركه( ٣و ٦) من واقع المعاينة على الطبيعة، وذلك لحل مشكةه المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأراضي ولم يتم تحرير محاضر تسليم أو عقود لهم ٠

▪️تسهيل إجراءات استبدال الأراضي الواقعة داخل الحظر المائي وتقنين وضع المنزرع فيها.

▪️ الموافقة على زيادة مدة أقساط التمليك لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات لمشروعات صندوق استصلاح الأراضى.

▪️ اعتماد تقارير المراكز الخمسة بالمحافظة فيما يخص مبادرة النخيل في ضوء الضوابط الواردة بمحضر مجلس إدارة صندوق الاراضي في شهر مارس الماضي.

▪️تكليف المراكز الخمسة بإنهاء طلبات المواطنين الخاصة بفصل مساحات الزارعين الفعليين داخل مشروعات الأفراد أو الشركات وفقا لقرار المحافظة السابق؛ لتيسير حصول الزارعين الفعليين على مستلزمات الانتاج الزراعي وسداد مستحقات الدولة بشكل مباشر من المزارع الفعلي.

▪️الموافقة على تقنين أوضاع حالات وضع اليد داخل الحيز العمراني بنظام مقابل الانتفاع.

▪️ البدء في إجراءات شراء 75 جهاز لمكافحة سوسة النخيل وذلك للحفاظ على محصول النخيل باعتباره المحصول الاستراتيجي للمحافظة