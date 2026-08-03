محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد و الجاهزية عقب الهزة الأرضية

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، وذلك في ضوء المتابعة لمستجدات الهزة الأرضية التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع استمرار متابعة و تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف لحظيًا والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكدت المحافظ أن أعمال المتابعة والرصد التي تمت على مستوى جميع مراكز المحافظة أسفرت عن عدم رصد أي تأثيرات أو خسائر أو تداعيات ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن جميع المرافق الحيوية والخدمات العامة تعمل بكامل كفاءتها وبصورة طبيعية، مع استمرار رفع درجة الجاهزية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.

وأعلنت المحافظة عن تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الأرقام التالية:

موبايل / واتس ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

تليفون / فاكس ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦

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