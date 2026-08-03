إنفانتينو يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده .. ويشيد بدوره في نجاح كأس العالم 2026

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بالقلعة الحمراء، بمناسبة عيد ميلاده.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برقية تهنئة من إنفانتينو، اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، أعرب خلالها عن خالص أمنياته لوائل جمعة بالسعادة ودوام الصحة، متمنيًا له المزيد من النجاح في مسيرته الشخصية والمهنية.

ولم تقتصر رسالة رئيس «فيفا» على التهنئة فقط، إذ وجّه الشكر لوائل جمعة على دعمه وتعاونه، مؤكدًا أن مساهمته كان لها دور في إنجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبًا.

وأشار إنفانتينو إلى أن مونديال 2026، الذي استضافته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك، حقق نجاحًا كبيرًا، واصفًا إياه بأنه النسخة الأكثر نجاحًا في تاريخ بطولة كأس العالم، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم وائل جمعة.