تراجع معدل التضخم السنوي في سويسرا إلى 0.4% خلال يوليو 2026

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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء في سويسرا، تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 0.4% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ0.5% في يونيو، وجاء هذا التراجع متوافقاً مع توقعات المحللين والأسواق.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري ليصل إلى 101.1 نقطة، متأثراً بخصومات التخفيضات الصيفية على الملابس والأحذية، وانخفاض أسعار أسعار الوقود وتذاكر الطيران.

واستقر التضخم الأساسي — الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة لتقلب أسعارهما — عند مستوى 0.3% على أساس سنوي.

ويُعزز هذا التراجع استقرار الأسعار داخل الحدود المستهدفة للبنك الوطني السويسري (المركزي)، والتي تتراوح بين 0% و2%.

ويُعطي بقاء التضخم قرب الحد الأدنى مرونة أكبر لصنّاع السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة بضغوط تضخمية.