الأهلي ينتظر رد زد على ضم بديل بن رمضان وديانج في الميركاتو الصيفي| خاص

يكثف النادي الأهلي من محاولاته للتعاقد مع لاعب خط وسط في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيل المالي أليو ديانج إلى الدوري الإسباني ورحيل محمد علي بن رمضان إلى نادي الشمال القطري خلال الساعات القادمة.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ما زالت في انتظار الرد النهائي من مسؤولي نادي زد بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الموريتاني ماتا ماجاسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن المفاوضات بين الأهلي وإدارة نادي زد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، إلا أن النادي الأحمر لم يتلق حتى الآن الموافقة النهائية على إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة كانت العامل الأبرز في تحرك الأهلي للتفاوض على ضم ماتا ماجاسا، بعدما أبدى المدير الفني إعجابه الكبير بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي قدمه مع فريق زد خلال الموسم الماضي، وهو ما جعله أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم خط وسط الفريق.

وأضاف المصدر أن عموتة منح إدارة الكرة الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، بعدما اطلع على التقارير الفنية الخاصة باللاعب، والتي أكدت امتلاكه قدرات كبيرة تؤهله لتعويض النقص الذي يعاني منه الفريق في مركز لاعب الوسط، خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها القائمة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى لتعويض رحيل التونسي محمد علي بن رمضان، الذي انتقل إلى صفوف نادي الشمال القطري، إلى جانب رحيل المالي أليو ديانج لخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي فالنسيا الإسباني، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن لاعب يمتلك مواصفات فنية مشابهة، وكان ماتا ماجاسا على رأس قائمة الترشيحات.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تتحرك وفق رؤية فنية واضحة، بالتنسيق الكامل مع الحسين عموتة، من أجل حسم جميع الصفقات المطلوبة قبل انطلاق فترة الإعداد النهائية للموسم الجديد، حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز جميع العناصر الجديدة بالشكل الأمثل.

وأكد أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف الصفقة، في انتظار الموقف النهائي من إدارة نادي زد، التي تمتلك القرار الأخير بشأن انتقال اللاعب، بينما يترقب الأهلي إنهاء المفاوضات بنجاح لإعلان التعاقد مع ماتا ماجاسا بشكل رسمي.