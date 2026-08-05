لأول مرة بمستشفى الغردقة العام.. تدشين خدمة علاج دوالي الساقين بالليزر

نجحت مستشفى الغردقة العام في تدشين خدمة علاج دوالي الساقين باستخدام تقنية الليزر لأول مرة، في خطوة جديدة ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم التخصصات الدقيقة داخل محافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجاء إطلاق الخدمة تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، وقيادة الدكتور أحمد عبدالغني، مدير مستشفى الغردقة العام، الذي أكد أن إدخال هذه التقنية الحديثة يأتي في إطار حرص المستشفى على توفير أحدث وسائل العلاج داخل المحافظة، وتقليل حاجة المرضى إلى السفر لتلقي الخدمة خارج البحر الأحمر.

وشهدت المستشفى إجراء أولى الحالات بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد مدين، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة الدكتور محمود ماهر، استشاري التخدير، باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الليزر وفقًا للمعايير الطبية الحديثة.

وتُعد تقنية الليزر من أحدث وسائل علاج دوالي الساقين، حيث تتميز بأنها أقل تدخلاً جراحيًا، وتساعد على تقليل الألم، وسرعة التعافي، وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى، مع تمكين المريض من العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية في وقت قصير، فضلًا عن تحقيق نتائج علاجية وتجميلية متميزة.

ووجّه الدكتور أحمد عبدالغني الشكر إلى الفريق الطبي والتمريضي الذي ساهم في نجاح تدشين الخدمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل بروح الفريق والحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

الفريق الطبي

د. محمد مدين – استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

د. محمد سمير النحاس.

د. محمد حسن عمران.

د. سارة أبو سريع.

د. محمود ماهر – استشاري التخدير.

فريق التمريض

رجاء محمد ثابت.

أم كلثوم عبدالعزيز.

مروة عادل.

محمد أبو الحسن.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة مستشفى الغردقة العام للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية واستحداث التقنيات العلاجية الحديثة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي البحر الأحمر، ويدعم جهود مديرية الشؤون الصحية في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.