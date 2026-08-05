قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب
القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات القبول بالجامعات
التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة بمستشفى الغردقة العام.. تدشين خدمة علاج دوالي الساقين بالليزر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نجحت مستشفى الغردقة العام في تدشين خدمة علاج دوالي الساقين باستخدام تقنية الليزر لأول مرة، في خطوة جديدة ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم التخصصات الدقيقة داخل محافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجاء إطلاق الخدمة تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، وقيادة الدكتور أحمد عبدالغني، مدير مستشفى الغردقة العام، الذي أكد أن إدخال هذه التقنية الحديثة يأتي في إطار حرص المستشفى على توفير أحدث وسائل العلاج داخل المحافظة، وتقليل حاجة المرضى إلى السفر لتلقي الخدمة خارج البحر الأحمر.

وشهدت المستشفى إجراء أولى الحالات بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد مدين، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة الدكتور محمود ماهر، استشاري التخدير، باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الليزر وفقًا للمعايير الطبية الحديثة.

وتُعد تقنية الليزر من أحدث وسائل علاج دوالي الساقين، حيث تتميز بأنها أقل تدخلاً جراحيًا، وتساعد على تقليل الألم، وسرعة التعافي، وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى، مع تمكين المريض من العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية في وقت قصير، فضلًا عن تحقيق نتائج علاجية وتجميلية متميزة.

ووجّه الدكتور أحمد عبدالغني الشكر إلى الفريق الطبي والتمريضي الذي ساهم في نجاح تدشين الخدمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل بروح الفريق والحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

الفريق الطبي

  • د. محمد مدين – استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.
  • د. محمد سمير النحاس.
  • د. محمد حسن عمران.
  • د. سارة أبو سريع.
  • د. محمود ماهر – استشاري التخدير.

فريق التمريض

  • رجاء محمد ثابت.
  • أم كلثوم عبدالعزيز.
  • مروة عادل.
  • محمد أبو الحسن.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة مستشفى الغردقة العام للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية واستحداث التقنيات العلاجية الحديثة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي البحر الأحمر، ويدعم جهود مديرية الشؤون الصحية في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء محاكمة شخص بتهمة الاتجار في الأسلحة بالأميرية

المتهمين

لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

بالصور

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

فستان صيفي.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد