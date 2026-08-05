أنهت طفولته.. مصرع صغير صعقًا بالكهرباء من مبرد مياه أمام منزله بسوهاج

تحولت لحظات لهو بريئة إلى مأساة موجعة، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء شربه من مبرد مياه بجوار منزله بقرية خارفة التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، في واقعة خيمت بالحزن على أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول الطفل فواز. ش. ف، 5 سنوات، إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل كان يقف أمام مبرد مياه مجاور لمنزل أسرته، وأثناء محاولته شرب المياه تعرض لماس كهربائي بالمبرد، ما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي شديد أودى بحياته في الحال، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته.

وأوضحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة نتجت عن تعرض الطفل لتيار كهربائي صادر من مبرد المياه، فيما تم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، مع التصريح بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية خارفة، الذين شيعوا الطفل في جنازة مهيبة، وسط مطالبات بسرعة فحص جميع مبردات المياه والأعمدة الكهربائية بالقرية، والتأكد من سلامتها، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.