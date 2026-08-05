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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غدا.. انطلاق الدورة الرابعة لمعرض السويس للكتاب بمشاركة 37 دار نشر

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب
جمال الشرقاوي

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد علي، محافظ السويس، تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السادسة من مساء غدا الخميس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض السويس للكتاب، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة الكتاب لمختلف فئات المجتمع في المحافظات.


ويشارك في المعرض 37 دار نشر مصرية، تمثل عدداً من دور النشر الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، ومكتبة مصر العامة، بما يتيح للزوار تنوعاً كبيراً في الإصدارات التي تشمل مختلف مجالات الفكر والأدب والتاريخ والعلوم والفنون، فضلاً عن كتب الأطفال والشباب.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 15 أغسطس الجاري، وسط برنامج ثقافي وفني متكامل يهدف إلى تحويل المعرض إلى ملتقى ثقافي يجمع بين القراءة والإبداع والفنون، ويستقطب مختلف الفئات العمرية.

ويتضمن البرنامج الثقافي مجموعة من الندوات الفكرية والأمسيات الأدبية واللقاءات الحوارية التي يشارك فيها نخبة من المثقفين والمفكرين والكتاب، لمناقشة عدد من القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، إلى جانب فعاليات فنية متنوعة تسهم في إثراء المشهد الثقافي المصاحب للمعرض.

كما يولي المعرض اهتماماً خاصاً بالأطفال، من خلال تنظيم سلسلة من الورش الفنية والإبداعية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف تنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على القراءة والابتكار، وترسيخ قيم المعرفة والانتماء منذ الصغر.

ويأتي تنظيم معرض السويس للكتاب ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتوفير أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة، بما يسهم في دعم صناعة النشر، وتعزيز دور الكتاب في بناء الوعي، وترسيخ الثقافة باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية وبناء الإنسان المصري.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة هاني رشاد علي محافظ السويس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض السويس للكتاب

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