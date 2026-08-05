محافظة الوادي الجديد تعلن توفير 40 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عن توفير 40 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضحت المحافظة أن الفرص تتضمن 25 وظيفة بشركة نبتة للمنتجات الزراعية بمركز بلاط، وتشمل وظائف مدير مزرعة، وفني نخيل متخصص، وعمال نخيل، وفني بيفود، وسائقي لودر وجرارات زراعية، إلى جانب عمال زراعيين، مع اختلاف المؤهلات والخبرات المطلوبة بحسب كل وظيفة.

كما أعلنت عن توفير 15 فرصة عمل بجمعية رجال أعمال إسكندرية بمركز الداخلة للعمل بوظيفة مسئول تمويل، لجميع المؤهلات وبدون اشتراط خبرة سابقة.

ودعت المحافظة الراغبين في التقديم إلى التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة للاستفسار واستكمال إجراءات التقديم، مؤكدة استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوادي الجديد ودعم جهود التنمية بالمحافظة.