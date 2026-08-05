أحمد دياب: لا تأجيلات في الدوري.. وجائزة البطل ترتفع إلى 50 مليون جنيه

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن ملامح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المسابقة ستقام وفق جدول زمني محدد دون أي استثناءات أو تأجيلات، في إطار خطة الرابطة لإنهاء الموسم في موعده.

وأوضح دياب أن منافسات الدوري ستنطلق خلال شهر أغسطس، على أن تُختتم في مايو المقبل، مشيرًا إلى أن الرابطة وضعت منذ البداية هدفًا واضحًا يتمثل في الحفاظ على انتظام جدول المباريات.

وقال رئيس الرابطة: "أتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم، كما أشكر جميع الأندية على ثقتها المتجددة."

وأضاف أن الرابطة اتفقت مع الأندية على الالتزام الكامل بجدول المسابقة، مؤكدًا أنه لن يتم تأجيل أي مباراة لأي فريق، حتى في ظل ضغط المباريات.

وتابع: "الفرق ستخوض مبارياتها وفق المواعيد المحددة، سواء كانت تفصل بينها ثلاثة أو أربعة أيام، لأن انتظام الدوري يصب في مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني."

وأشار دياب إلى أن الرابطة نسقت مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشأن مواعيد المعسكرات الدولية، بما يضمن حصول المنتخب على فترة إعداد مناسبة، دون التأثير على سير منافسات الدوري.

وفي ختام تصريحاته، أعلن رئيس رابطة الأندية عن زيادة القيمة المالية لجائزة الفريق المتوج بلقب الدوري المصري، لتصل إلى 50 مليون جنيه بداية من الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتحفيز الأندية على تقديم أفضل ما لديها.