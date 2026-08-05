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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين تستقر فوق 64 ألف دولار بدعم التفاؤل بقرب إعادة فتح مضيق هرمز

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

شهدت أسواق العملات المشفرة تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية، فيما حافظت عملة «بيتكوين» على استقرارها فوق مستوى 64 ألف دولار بدعم من حالة التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

بيتكوين تسجل 64.2 ألف دولار

استقرت عملة «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 64 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بحالة من التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم استمرار الضغوط التي تواجه سوق الأصول الرقمية.

العملات الرقمية ترتفع وبيتكوين تتخطى 116 ألف دولار وسط ضبابية الإغلاق الحكومي الأمريكي

وذكر موقع «إنفستينج» المالي أن عملة «بيتكوين» ارتفعت بنسبة 0.9% لتسجل نحو 64.2 ألف دولار، بعدما تحركت في نطاق محدود خلال الأيام الماضية، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

تفاؤل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

جاء ذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، رغم استمرار حالة الحذر في أسواق العملات المشفرة.

بيتكوين

وانعكس التفاؤل بشأن المضيق على الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط وتحسنت معنويات المستثمرين، إلا أن أداء العملات المشفرة ظل محدودًا مقارنة بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي واصلت جذب تدفقات استثمارية بفضل قوة نتائجها المالية.

ضغوط تحد من مكاسب سوق العملات المشفرة

وفي المقابل، حدت بعض العوامل السلبية من مكاسب السوق، من بينها عمليات بيع جديدة نفذتها شركة «ستراتيجي» المالكة لكميات كبيرة من عملة «بيتكوين»، إلى جانب استمرار تداعيات الاختراق الإلكتروني الأخير الذي تعرض له أحد مزودي خدمات الأصول الرقمية.

وتعد شركة «ستراتيجي»، المعروفة سابقًا باسم «مايكروستراتيجي»، أكبر شركة مدرجة في البورصة المالكة لعملة «بيتكوين»، إذ تعتمد على شراء العملة المشفرة والاحتفاظ بها كأحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيتها الاستثمارية، وتمتلك مئات الآلاف من وحدات «بيتكوين»، ما يجعل تحركاتها الشرائية أو البيعية محل متابعة وثيقة من الأسواق.

البيتكوين

تحركات متباينة للعملات المشفرة

وشهدت العملات المشفرة الأخرى تحركات متباينة، حيث استقرت عملة «إيثريوم» قرب مستوياتها السابقة، بينما سجلت كل من «إكس آر بي» و«سولانا» و«كاردانو» و«بينانس كوين» تغيرات محدودة، في ظل استمرار المستثمرين في ترقب المستجدات الجيوسياسية واتجاهات السياسة النقدية العالمية.

بيتكوين

وتأتي تحركات سوق العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب مسار أسعار الفائدة العالمية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

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