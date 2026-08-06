الغندور: قرعة الدوري منحت بعض الفرق أفضلية.. والزمالك الأكثر سفرًا خارج القاهرة

علق الإعلامي خالد الغندور على قرعة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الزمالك سيكون الأكثر خوضًا للمباريات خارج القاهرة مقارنة بالأهلي، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

الدوري المصري

وأوضح الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزمالك سيخوض 7 مباريات خارج القاهرة، بينما سيخوض الأهلي 3 مباريات فقط خارج العاصمة، معتبرًا أن القرعة شهدت قدرًا من التوفيق لبعض الفرق.

وأضاف أن الدور الأول يضم 5 مباريات فقط بين فرق الستة الكبار، وهو ما رأى أنه يعكس طبيعة القرعة هذا الموسم ويؤثر على توزيع المواجهات خلال المرحلة الأولى من المنافسات.