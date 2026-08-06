محافظ أسوان يوجه بإستمرار حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة للوقاية من السعار وحماية المواطنين

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مواصلة تنفيذ الجهود المكثفة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنسانى متكامل، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمنظومة الصحة العامة، وإستراتيجية الدولة المصرية 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

تكثيف حملات التحصين والتعقيم

وفى هذا الإطار، تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان، بقيادة الدكتور جمعة محمد مكى، تنفيذ حملات التحصين والتعقيم والتوعية بمختلف المناطق السكنية، للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز منظومة الصحة العامة بالمحافظة.

تحصين 15 كلبًا وتنفيذ أعمال التعقيم

وقامت الفرق البيطرية بتحصين 15 كلبًا حرًا، إلى جانب تنفيذ أعمال تعقيم لعدد من الكلاب الحرة بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة انتصار حسين مدير الإدارة البيطرية بالمديرية، والدكتورة لمياء فؤاد مدير إدارة أسوان البيطرية، وبمشاركة الدكتورة أسماء سيد، والكاتشر أسامة مهيب، فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للسيطرة على أعداد الكلاب الحرة والوقاية من مرض السعار.

جهود

دعوة للمشاركة المجتمعية والإبلاغ الفورى

وأكد محافظ أسوان أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الأجهزة المختصة، من خلال الإبلاغ الفورى عن أى حالات تمثل خطرًا على المواطنين أو تستدعى التدخل البيطرى، مع عدم التعامل العشوائى مع الكلاب الحرة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، حفاظًا على السلامة العامة، ودعمًا لجهود المحافظة فى الحد من الأمراض المشتركة.

الخط الساخن لتلقى البلاغات

ومن جانبها، ناشدت مديرية الطب البيطرى المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى حالات تستدعى التدخل البيطرى من خلال الخط الساخن (19561)، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



تعكس حملات مديرية الطب البيطرى بأسوان إستمرار الجهود الوقائية التى تنفذها المحافظة للسيطرة على ظاهرة الكلاب الحرة وفق الأساليب العلمية والإنسانية، بما يسهم فى الوقاية من مرض السعار، والحد من الأمراض المشتركة، وتعزيز منظومة الصحة العامة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.