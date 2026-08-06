فى أسوان .. استمرار النشاط الصيفى للأطفال بمساجد المحافظة لترسيخ القيم الدينية والوطنية

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ سلسلة البرامج والأنشطة الهادفة إلى بناء وعى النشء، وتنمية القيم الدينية والوطنية لدى الأطفال، بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، ووفقًا لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى .

استمرار تنفيذ النشاط الصيفى بمساجد المحافظة

وفى هذا الإطار، قامت مديرية أوقاف أسوان بتنفيذ فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بمسجد الكرنك بكلابشة، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبإشراف الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان .

برنامج متكامل لتنمية شخصية الطفل

ويتولى تنفيذ البرنامج نخبة من الأئمة والمحفظات، ويُعقد من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، حيث يتضمن حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس فى السيرة النبوية، والفقه، والآداب الإسلامية، والأخلاق والقيم، بما يسهم فى بناء شخصية الطفل بناءً متوازنًا يجمع بين حفظ كتاب الله، وصحيح الفهم، وحسن السلوك .

إقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور



وشهدت فعاليات النشاط الصيفى بمسجد خالد بن الوليد ومسجد الزعيرات بالبصيلية إقبالًا ملحوظًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تشهد الحلقات اليومية تفاعلًا كبيرًا فى أجواء إيمانية وتربوية، تسهم فى تنمية القدرات المعرفية والسلوكية للأبناء، وإستثمار أوقات الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

غرس قيم الوسطية والإنتماء

يستهدف النشاط الصيفى إعداد جيل واعى ومستنير من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتعزيز روح الإنتماء، وترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال، بما يحقق رسالة المسجد فى بناء الإنسان .



تعكس فعاليات النشاط الصيفى التى تنفذها مديرية أوقاف أسوان إستمرار الجهود المبذولة لبناء شخصية الأطفال وتنمية وعيهم الدينى والوطنى ، وإستثمار طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية فى برامج تربوية وتعليمية هادفة للمساهمة فى بناء المجتمع .