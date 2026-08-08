للتصدي للإشغالات.. حملات مكثفة لغلق مخازن فرز القمامة العشوائية في الهرم

كثفت الأجهزة التنفيذية والميدانية بحي الهرم، حملاتها الميدانية الموسعة لضبط الشارع والمحافظة على النظافة العامة، والتصدي لمظاهر العشوائية بجميع صورها، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبناء على التوجيهات المباشرة من اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.

وقد أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق حيوية عن تحقيق عدد من المخرجات الميدانية، جاء في مقدمتها:

-شارع السيسي: مداهمة مخزن لفرز القمامة وإزالة كافة محتوياته بالكامل لمنع عودة النشاط غير الترخيصي.

-شارع زغلول: رفع محتويات مخزن عشوائي آخر لفرز القمامة، مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، والتي شملت عدداً من الشكائر ("الجونيات")، وسيارة ربع نقل، وتروسيكل لاستخدامها في نقل المخلفات.

-إزالة البؤر العشوائية: ضبط وإزالة خيمة لفرز القمامة تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون مع التعامل مع كلاب الحراسة المستخدمة بالموقع، وذلك بحضور ومتابعة ميدانية من رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم استمرار العمل والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لتطهير مختلف الشوارع والمحاور الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والصحي للمنطقة.