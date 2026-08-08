فلسطين تدين الهجوم على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تضامنها الكامل مع الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن استهداف السفن التجارية وتهديد سلامة الملاحة البحرية يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الممرات البحرية، بما ينعكس على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجددت الوزارة وقوف دولة فلسطين الكامل إلى جانب الإمارات وشعبها، ورفضها واستنكارها لأي اعتداء من شأنه المساس بأمنها واستقرارها ومقدراتها، متمنية لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار والازدهار.