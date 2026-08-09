ضبط مواطنين استغلوا شبكة الإطفاء في ري النخيل بالوادي الجديد

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط وإغلاق وصلة مياه خاصة بإطفاء الحرائق جرى التعدي عليها واستغلالها بصورة غير قانونية في ري أشجار النخيل، وذلك خلال أعمال المتابعة الميدانية المستمرة على مرافق وشبكات مياه الشرب، في إطار جهود المركز للتصدي لظاهرة إهدار المياه والحفاظ على الموارد المائية.

وقال علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم التعامل الفوري مع المخالفة من خلال مرفق المياه بالمركز، حيث جرى ضبط وصلة مياه الحريق المخالفة وغلقها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مؤكدًا عدم السماح بأي تعديات على شبكات ومرافق مياه الشرب أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

رصد أي مخالفات أو تعديات على خطوط وشبكات المياه

وشدد رئيس المركز على أن مياه الشرب مورد حيوي يجب الحفاظ عليه، وأن أجهزة المركز تواصل تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات أو تعديات على خطوط وشبكات المياه، والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأشار رئيس مركز ومدينة باريس، إلى أنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالف، بما يضمن الحفاظ على المال العام ومرافق الدولة ومنع تكرار مثل هذه المخالفات، خاصة ما يتعلق باستخدام مياه الشرب في أغراض الري أو أي استخدامات غير مخصصة لها.