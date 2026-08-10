أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. والاعلان عن 40 فرصة عمل براتب 17 ألف جنيه شهريا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها: لبحث مشروع ربط كهرباء الفرافرة بالشبكة القومية.. محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور علي عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الصلة بقطاع الكهرباء ودعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ولفيف من قيادات الجهاز.

تناول اللقاء بحث مشروع ربط مركز الفرافرة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء بالتعاون مع شركة " إنجازات" إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير قطاعي الطاقة النظيفة والمياه في مصر، والحائزة على إحدى جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير بنية أساسية متطورة تدعم التوسع العمراني والاستثماري، وتعزز فرص تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية بالمركز.

كما استعرضت المحافظ خلال اللقاء، أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والتنموية التي يتمتع بها المركز، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطط المحافظة للتوسع في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية، تواكب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة؛ والتي تستوجب تعزيز البنية التحتية من مصادر الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

الوادى الجديد تعلن عن 40 فرصة عمل براتب يصل لـ17 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل

أعلنت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية العمل عن توفير 40 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص وتنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.



فرص العمل بشركة إنتاج زراعى وشركة تمويل

وتضمنت تفاصيل الوظائف إتاحة(25) فرصة عمل بشركة متخصصة فى المنتجات الزراعية بمركز بلاط فى وتضمنت الوظائف تشغيل مدير مزرعة ومهندس زراعي وفني نخيل متخصص وعمال نخیل وفني رى محورى وسائق لودر وسائق جرار زراعي وعامل زراعي.

كما تضمنت الوظائف اتاحة (15) فرصة عمل بإحدى جنعيات التمويل المالى بمركز الداخلة تضمنت وظيفة مسئول تمویل ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم على الوظائف.

رئيس مركز الداخلة بالوادىالجديد: الراشدة تستعد للمرحلة الميدانية بجائزة التميز الحكومي

أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن قرية الراشدة أمام مرحلة مهمة تتطلب تكاتف جميع الجهود التنفيذية والمجتمعية، والاستعداد الجاد للزيارة الميدانية، بما يعكس حجم ما تحقق على أرض الواقع من أعمال وجهود لتطوير مستوى الخدمات والارتقاء بالأداء، مشددًا على أن التأهل ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس مركز الداخلة مع أهالي قرية الراشدة بمركز شباب القرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة من منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي، واستعراض محاور التميز والإجراءات المطلوبة، إلى جانب بحث سبل تعزيز جاهزية القرية للزيارات الميدانية وإظهار ما تمتلكه من مقومات وتجارب وممارسات متميزة.

وأوضح رئيس المركز أن تأهل الراشدة ضمن أفضل 10 وحدات محلية مؤهلة لمرحلة الزيارات الميدانية، في فئة المؤسسة الحكومية المتميزة – الوحدات المحلية، من بين 120 وحدة محلية مرشحة بالدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026 على مستوى محافظات الجمهورية، يعكس الجهود التي بذلتها الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، ويضع الجميع أمام مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى من الأداء والعمل على تطويره.



وتناول اللقاء أبرز محاور التميز الحكومي، وآليات الاستعداد للمرحلة الميدانية، مع تأكيد أهمية توثيق التجارب والممارسات الناجحة، وإبراز ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع معايير التميز المؤسسي.

كما ناقش اللقاء أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الوحدة المحلية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأهالي القرية، باعتبار أن تحقيق التميز لا يعتمد على الأداء الإداري فقط، وإنما يتطلب مشاركة المواطنين ووعيهم بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال ومكتسبات، والمساهمة في تقديم صورة حضارية تعكس ما تتمتع به القرية من مقومات.