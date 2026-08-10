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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ5 جنيهات فقط.. إقبال كبير على شاطئ السوايسة ومصيف اليوم الواحد

بـ5 جنيهات فقط.. إقبال كبير على شاطئ السوايسة ومصيف اليوم الواحد بالسويس
بـ5 جنيهات فقط.. إقبال كبير على شاطئ السوايسة ومصيف اليوم الواحد بالسويس
محمد ثروت

شهد شاطئ السوايسة بمحافظة السويس إقبالا ملحوظا  من المواطنين خلال الفترة الحالية خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حيث توافد آلاف الزوار يوميا من جميع المحافظات للاستمتاع بأجواء الصيف والبحر في ظل انخفاض تكلفة الدخول التي تبلغ 5 جنيهات فقط للفرد ليصبح الشاطئ واحدا من أبرز أماكن مصيف اليوم الواحد داخل محافظة السويس.

ويتميز شاطئ السوايسة بموقعه في قلب كورنيش السويس وهو ما يجعله قريبا من مختلف المناطق السكنية وسهل الوصول إليه بالنسبة للأسر والعائلات خاصة التي تبحث عن قضاء يوم صيفي على البحر دون تحمل تكاليف السفر والإقامة في المدن الساحلية.

مدير شاطئ السوايسة:  الإقبال زاد بشكل كبير بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وقال محمود إبراهيم مدير شاطئ السوايسة إن الشاطئ يشهد خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من المواطنين موضحا أن أعداد المصطافين ارتفعت بصورة ملحوظة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وأصبح الشاطئ مكتمل العدد.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للشاطئ تكتمل في العديد من الأيام، مشيرا إلى أن الإقبال لا يقتصر على أبناء محافظة السويس فقط وإنما يستقبل الشاطئ زوارا من المحافظات المختلفة خاصة الراغبين في قضاء يوم واحد على البحر والعودة إلى منازلهم في نفس اليوم.
 

وأوضح أن موقع الشاطئ داخل مدينة السويس يمثل أحد أهم عوامل الإقبال عليه خاصة بالنسبة للأسر التي تبحث عن مكان قريب لقضاء يوم ترفيهي موكدا أن انخفاض سعر تذكرة الدخول إلى جانب توافر الخدمات المختلفة يجعل الشاطئ مناسبا لمختلف الفئاتز

وأشار مدير شاطئ السوايسة إلى أن الإدارة تحرص بشكل مستمر على متابعة أعمال النظافة وتنظيم الشاطئ وتوفير الخدمات للمواطنين مع استمرار وجود فرق الإنقاذ لمتابعة المصطافين والحفاظ على سلامتهم طوال فترة وجودهم داخل الشاطئ.
 

وأكد أن أعمال التطوير والخدمات تأتي في إطار توجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس وبمتابعة الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس بهدف توفير أماكن ترفيهية مناسبة لأهالي المحافظة وزوارها خلال موسم الصيف.

شاطئ السوايسة.. مصيف اقتصادي للأسر في السويس
 ويقدم شاطئ السوايسة عددا  من الخدمات التي تساعد الأسر على قضاء يوم كامل دون الحاجة إلى تحمل تكاليف مرتفعة من بينها الكراسي والشماسي وغرف تغيير الملابس والغرف المكيفة ودورات المياه ومناطق الجلوس، بالإضافة إلى الألعاب المائية المخصصة للأطفال.

كما تتواجد فرق الإنقاذ بشكل مستمر لمتابعة حركة المصطافين داخل المياه والتدخل في الحالات الطارئة إلى جانب الاهتمام بنظافة الشاطئ وتنظيم مناطق الجلوس وحركة دخول وخروج المواطنين.

ويعد موقع الشاطئ على كورنيش السويس من أبرز مميزاته حيث يستطيع الزائر الجمع بين قضاء وقت على البحر والاستمتاع بالتنزه على الكورنيش وهو ما يجعله اختيارا  مناسبا للأسر خلال الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.

وقالت نرمين جمال إنها تحرص على الذهاب إلى شاطئ السوايسة برفقة أسرتها يومين في الأسبوع خلال فصل الصيف، باعتباره أقرب واجهة مصيفية لهم داخل المدينة.

وأضافت نرمين أن قرب الشاطئ من منزلها يجعل الذهاب إليه أمرا خاصة أنها تستطيع قضاء يوم كامل مع أسرتها على البحر والعودة إلى المنزل دون الحاجة إلى السفر أو حجز مكان للإقامة.

وأوضحت أيضا  أن أكثر ما يعجبها في الشاطئ هو أنه مناسب للأسر خاصة مع وجود أماكن للجلوس والخدمات المختلفة إلى جانب الألعاب المائية التي يستمتع بها الأطفال مؤكدة أن سعر الدخول يجعله من الخيارات المناسبة للأسر التي تبحث عن مصيف اقتصادي قريب من المدينة.

ومن محافظة الغربية قال الحاج أيمن الجمل  إنه يحرص على زيارة شاطئ السوايسة برفقة أسرته موضحا  أنه تعرف على الشاطئ خلال العام الماضي وأعجب بمستوى الخدمات والتنظيم.

وأضاف أن الشاطئ يوفر العديد من الاحتياجات التي تبحث عنها الأسرة خلال قضاء يوم على البحر  قائلا  بقينا نيجي كل فترة لأن المكان منظم وفيه كل حاجة، كراسي وشماسي وغرف مكيفة، وكمان الألعاب المائية خلت الأطفال مبسوطين جدا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس متابعة شاطئ السوايسة بشكل مستمر، بالتزامن مع زيادة أعداد المصطافين خلال موسم الصيف، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتوفير فرق الإنقاذ وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإقبال المتزايد على الشاطئ الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة من الأماكن التي يقصدها أهالي السويس وزوار المحافظة لقضاء يوم صيفي بالقرب من البحر، خاصة في ظل موقعه داخل كورنيش السويس وانخفاض تكلفة الدخول.

ويجمع شاطئ السوايسة بين الموقع المميز والأسعار الاقتصادية والخدمات المتنوعة، ليواصل جذب الأسر من السويس وعدد من المحافظات الأخرى، ويؤكد حضوره كواحد من أبرز أماكن مصيف اليوم الواحد في محافظة السويس خلال موسم الصيف.

شاطئ السوايسة مصيف اليوم الواحد محافظة السويس مصيف اقتصادى كورنيش السويس

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