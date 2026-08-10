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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبوظبي التجاري أول بنك بالقطاع المصرفي المصري يجري اختبارات الضغط المناخي

ابو ظبى التجارى
ابو ظبى التجارى
أحمد عبد القوى

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر عن التعاون مع مؤسسة "سستاينبل1 من إس آند پي جلوبال إنرچي هورايزونز" إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التحليلات المالية وتقييم المخاطر، وتقديم الخبرات الدولية في مجالات الاستدامة، وذلك من أجل إجراء اختبارات الضغط المناخي، في خطوة تؤكد ريادته في الاستدامة وحوكمة مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري لتقييم الآثار المحتملة لهذه المخاطرعلى المحافظ الائتمانية والاستثمارية  للبنوك، كما تتكامل مع استراتيجية أبوظبي التجاري للاستدامة وجهوده لتطوير حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتحديث إطار عمل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بما يضمن تعزيز هذه المنظومة وتحقيق النمو المستدام. 

تأتي هذه الشراكة  امتداداً لالتزام بنك أبوظبي التجاري الراسخ بدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، كما تتكامل مع جهوده لتطوير منظومة قوية لإدارة المخاطر وتعزيز جاهزيته لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ويحرص البنك على دمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في كافة عملياته التشغيلية ومحافظه التمويلية، تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، تُعد اختبارات الضغط المناخي أداة رئيسية لقياس الأثر المحتمل للمخاطر المادية والانتقالية على محفظة البنك وعملائه في ظل سيناريوهات مستقبلية مختلفة، بما يضمن تعزيز الجودة الائتمانية وتنمية محفظة التمويل المستدام للبنك على المدى الطويل.

كما توفر هذه الاختبارات أدوات تحليلية متطورة لتقييم المخاطر بدقة عالية، مما يسهم في ترسيخ مرونة البنك ومساندة عملائه في مسيرتهم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق نمو مستدام.

ويرسخ بنك أبوظبي التجاري مصر من خلال هذه الخطوة الاستباقية، لمكانته الرائدة في دعم التمويل المستدام داخل السوق المصرفية المصرية، مؤكداً التزامه بتبني أحدث المعايير العالمية التي تضمن حماية أصوله ومحافظ عملائه، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة التغير المناخي.

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