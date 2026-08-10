ضبط طائر فلامنجو بالإسكندرية وإرساله لمحمية أشتوم الجميل تمهيدا لإطلاقه

ظبط طائر الفلامنجو في حملة لـ«البيئة» على كافتيريات كورنيش الإسكندرية