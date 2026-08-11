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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شوهها بـ50 غرزه ..حبس الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بالمحلة 4 أيام

حبس المتهم
حبس المتهم
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرار بحبس الزوج المتهم بالاعتداء علي مراته بواسطة أداة حادة  وتشويها 50 غرزها جراء خلافات أسرية وشكه في سلوكها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قرار عاجل من النيابة 

كان ضباط مباحث الجنائية بمركز المحلة بمحافظة الغربية تمكنوا من  ضبط زوج تعدي بالضرب المبرح علي زوجته وأصابها 50 غرزه لشكه في سلوكها وخلافات أسرية بقرية شبرا ملكان بمركز المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض سيدة ثلاثينية للاعتداء والضرب المبرح ووصولها مصابه بجروح قطعية وسطحية لخلافات أسرية بنطاق قرية شبرا ملكان بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث.

ضبط زوج المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة المقدم أحمد بهاء ومعاونيه من ضبط الزوج المتهم في واقعة الاعتداء على زوجته بسبب شكه في سلوكها وهو ما دفعه للاستخدام أداة حادة وإصابتها بنحو 50 غرزة .

ردع قانوني 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس المتهم زوج تعدي على مراته مركز المحلة

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