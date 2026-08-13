الدولة تنتفض بعد فاجعة الدواويس .. قرارات رئاسية عاجلة و400 ألف جنيه لأسر الضحايا و100 عمرة تكريمًا لهم

منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في محافظة الإسماعيلية، تحركت أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تداعيات الحادث والتعامل مع آثاره الإنسانية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم الرعاية والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، وسرعة التعامل مع تداعيات الحادث.

وفي هذا الإطار، وجّه حسن رداد، وزير العمل، مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بسرعة التحرك والتواجد على أرض الواقع، مع تشكيل لجنة لمتابعة تفاصيل الحادث ميدانيًا، والتواصل المباشر مع أسر المتوفين والمصابين، إلى جانب حصر الحالات والتنسيق مع الجهات المختلفة، ومتابعة أوضاع المصابين داخل المستشفيات.

وأكد وزير العمل أن الوزارة لن تكتفي بمتابعة الإجراءات الرسمية، وإنما ستواصل الوقوف إلى جانب العمال وأسرهم في هذه الظروف الصعبة، مقدمًا خالص العزاء لأسر المتوفين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم سالمين.



400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

وفي إطار إجراءات الدعم، أعلنت وزارة العمل صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، بينما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 100 ألف جنيه أخرى، ليصل إجمالي الدعم المقرر إلى 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.

أما المصابون، فتبدأ قيمة الإعانة المقررة لهم من 30 ألف جنيه، على أن تختلف قيمة الدعم بحسب درجة الإصابة وطبيعتها، وفقًا لما تحدده التقارير الطبية الرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أسر الضحايا واحدة من أصعب لحظاتها، بعدما فقدت عددًا من أفرادها في حادث مأساوي، بينما لا يزال آخرون يتلقون العلاج داخل المستشفيات.



دعم يتجاوز المساعدات المالية

ولا تقتصر استجابة وزارة العمل على صرف الإعانات المالية، إذ بدأت التحركات من خلال المتابعة الميدانية والتواصل مع الأسر وحصر الحالات والتنسيق مع المستشفيات والجهات المختصة.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في مثل هذه الحوادث، إذ تحتاج الأسر إلى من يتابع معها الإجراءات المختلفة، سواء المتعلقة بالمصابين أو بالمستحقات المالية أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

100 رحلة عمرة لأسر الضحايا والمصابين

وفي لفتة إنسانية أخرى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية، على أن يتم ذلك من خلال صندوق «تحيا مصر».

وجاء الإعلان خلال احتفالية صندوق «تحيا مصر» بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيس الصندوق، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وشركاء النجاح.

كما قرر مدبولي إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن فعاليات الاحتفالية، تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا ومصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية.

«تحيا مصر» يتولى مساندة الأسر

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صندوق «تحيا مصر» سيتولى تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من الحادث، في إطار دوره التنموي والإنساني ومساندته للمواطنين في الأزمات والمواقف الاستثنائية.

وفي الختام، لا تتوقف تداعيات حادث الدواويس عند لحظة وقوع التصادم، فخلف كل ضحية أسرة تغيرت حياتها، وخلف كل مصاب أسرة تنتظر خبرًا يطمئنها.