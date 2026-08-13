اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الخميس في المحلات

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي فيدالاسولق حيث نحافظ الفراخ البيضاء على استقرارها منذ فترة ، كما تراجعت الفراخ الساسو الحمراء واستقرار الفراخ البلدي بالأسواق .

سعر الفراخ البيضاء اليوم

تراوحت الفراخ البيضاء وهي أكثر الأنواع استهلاكًا من 60 على 61 جنيها في المزارع، وتصل إلىالأسواق ومحال بيع الدواجن بين 69 إلى 75 جنيها

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم مابين 180 إلى 220 جنيه حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .





سعر الفراخ الساسو





تراجعت أسعار الدواجن الساسو الحمراء، لتسجل في المزارع مستويات 80 و81 جنيها، بينمايبلغ متوسط سعر البيع للمستهلك بين 100 و105 جنيهات





سعر الفراخ البلدي

حافظت على استقرارها بسعر 105 جنيهات في المزارع، وتصل إلى الأسواق الاستهلاكية بأسعارتتراوح من 120 إلى 130 جنيها،





أسعار مشتقات الدواجن والأجزاء

تختلف أسعار القطعيات جزئيًا بحسب المنطقة، وجاءت كالآتي:

البانيه يتصدر القائمة بأسعار تتراوح بين 180 - 220 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: سجلت حوالي 100 جنيه للكيلو.

الأوراك: تتراوح ما بين 100 - 120 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: تتراوح ما بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: تتراوح ما بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض (شركات): 10 - 18 جنيهًا.

كتكوت أبيض (قطعان): 8 - 8.50 جنيه.

كتكوت ساسو: 5 - 6 جنيهات.

أسعار البط والرومي

شهد هذا القطاع ثباتًا نسبيًا في الأسعار، وجاءت كالتالي:

أنواع البط (سعر الكيلو):

البط البلدي: 120 - 130 جنيهًا.

البط المسكوفي: 95 - 105 جنيهات.

البط البغالي: 80 - 90 جنيهًا.

البط الفرنساوي: 65 - 75 جنيهًا.

الرومي والحمام والأرانب:

الرومي الأبيض: 130 جنيهًا للكيلو.

الرومي الأسمر: 115 جنيهًا للكيلو.

الأرانب: تتراوح ما بين 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: يتراوح ما بين 170 -

200 جنيه للزوج.

وفرة الدواجن والبيض

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن والبيض.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

استمرار توفير الدواجن والبيض

وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة المنتجين واستمرار توفير الدواجن والبيض للمستهلكين في الأسواق.

