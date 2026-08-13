وكيل صحة الأقصر يتفقد أعمال القافلة الطبية بإدارة الطود

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر أعمال القافلة الطبية المقامة بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة الطود الصحية وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر على استمرار المتابعة الميدانية للقوافل الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا

ورافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود وذلك بحضور ومتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين منسق عام القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر.

وخلال جولته تفقد الدكتور أحمد أبو العطا مختلف العيادات والتخصصات الطبية المشاركة في القافلة واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وانتظام العمل داخل القافلة بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية المستهدفة.

كما حرص وكيل وزارة الصحة على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على القافلة والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم مؤكدا أهمية تقديم خدمة طبية متميزة وحسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمجان.

وأسفرت أعمال القافلة خلال يومين عن توقيع الكشف الطبي على 675 مواطنا وصرف العلاج بالمجان لـ670 منتفعا في مختلف التخصصات الطبية.

وجاء توزيع الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة بواقع 106 حالات في تخصص الباطنة و36 حالة جراحة و39 حالة نساء و89 حالة أطفال و162 حالة عظام و128 حالة جلدية و83 حالة تنظيم أسرة، كما شملت أعمال القافلة إجراء 77 تحليلا طبيا و86 كشفا عشوائيا و5 حالات أشعة ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين إلى 1513 خدمة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار تنظيم القوافل الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجا وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.