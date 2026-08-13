استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب ؟

كشفت شركة شيفروليه عن إطلاق عدد من الاستدعاءات وصل إلي 27360 سيارة من موديل 2010 حتي موديل 2018 ، وذلك من أجل الحرص على تقديم سيارات للعملاء بدون أعطال .
أهمية استدعاءات سيارات شيفروليه
تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بمركبات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
وقد أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 27360 سيارة شيفروليه من طرازات من أفيو وكروز وتراكس من موديل 2010 حتي موديل 2018 .
سبب استدعاء سيارات شيفروليه
وجاء استدعاء سيارات شيفروليه بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهذا يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.
ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .
تاريخ شيفروليه في صناعة السيارات
تأسست شركة شيفروليه عام 1911 في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية على يد سائق السباق لويس شيفروليه ورجل الأعمال ويليام دورانت.
وأصبحت الشركة لاحقاً ركيزة أساسية لعملاق صناعة السيارات جنرال موتورز، واشتهرت بتقديم سيارات عملية وميسورة التكلفة حققت نجاحات مبيعات ضخمة عالمياً ومحلياً.
وفي عالم 1911 انطلقت الشركة برؤية تجمع بين الأداء الجيد والسعر المقبول، وانضمت شيفروليه رسمياً كعلامة تجارية تحت مظلة جنرال موتورز بفضل استراتيجية ويليام دورانت، ونجحت في التفوق على منافسين كبار مثل فورد وأصبحت السيارة الأكثر مبيعاً في أمريكا بحلول عام 1929.
وفي عام 1953 تم إطلاق أول سيارة رياضية أمريكية أسطورية بتميم فريد، وتم تقديم طرازات متنوعة تناسب كل ميزانية واستخدام في الأسواق العالمية.