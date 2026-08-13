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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب ؟

استدعاء سيارات شيفروليه
استدعاء سيارات شيفروليه
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن إطلاق عدد من الاستدعاءات وصل إلي 27360 سيارة من موديل 2010 حتي موديل 2018 ، وذلك من أجل الحرص على تقديم سيارات للعملاء بدون أعطال .

استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب 

أهمية استدعاءات سيارات شيفروليه

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بمركبات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب 

وقد أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 27360 سيارة شيفروليه من طرازات من أفيو وكروز وتراكس من موديل 2010 حتي موديل 2018 .

سبب استدعاء سيارات شيفروليه

وجاء استدعاء سيارات شيفروليه بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهذا يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب 

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

 

تاريخ شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شركة شيفروليه عام 1911 في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية على يد سائق السباق لويس شيفروليه ورجل الأعمال ويليام دورانت.

وأصبحت الشركة لاحقاً ركيزة أساسية لعملاق صناعة السيارات جنرال موتورز، واشتهرت بتقديم سيارات عملية وميسورة التكلفة حققت نجاحات مبيعات ضخمة عالمياً ومحلياً.

استدعاء 27360 سيارة شيفروليه لهذا السبب 

وفي عالم 1911 انطلقت الشركة برؤية تجمع بين الأداء الجيد والسعر المقبول، وانضمت شيفروليه رسمياً كعلامة تجارية تحت مظلة جنرال موتورز بفضل استراتيجية ويليام دورانت، ونجحت في التفوق على منافسين كبار مثل فورد وأصبحت السيارة الأكثر مبيعاً في أمريكا بحلول عام 1929.

وفي عام 1953 تم إطلاق أول سيارة رياضية أمريكية أسطورية بتميم فريد، وتم تقديم طرازات متنوعة تناسب كل ميزانية واستخدام في الأسواق العالمية.

شركة شيفروليه موديل 2010 موديل 2018 استدعاءات سيارات شيفروليه سيارات شيفروليه سبب استدعاء سيارات شيفروليه أفيو كروز تراكس الوسادة الهوائية أعطال بدون أعطال

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