طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم.. أحلى من المطاعم

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم فهي من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي تناولها في المطاعم والكافيهات.

مقادير بيكاتا الدجاج بالمشروم



● صدور دجاج مخلية

● زبدة

● زيت

● ملح وفلفل

● ماء بصل

● مشروم شرائح

● دقيق

● مرقة

● كريمة

● زعتر جاف

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم



يغطى الدجاج بالدقيق ويشوح في الزيت من الجهتين

ثم ترفع من الطاسة

في نفس الطاسة يضاف المشروم والملح والفلفل والزعتر ويشوحوا جيدا

ثم يضاف الكريمة

يذوب ملعقة دقيق في المرقة وتضاف للحصول على صوص سميك

تضاف صدور الدجاج مرة اخرى حتى تمام التجانس

وتقدم ساخنة