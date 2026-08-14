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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير مكلف ولذيذ.. طريقة عمل الكباب الكداب

الكباب الكداب
الكباب الكداب
ريهام قدري

الكباب الكداب من الأكلات الشهية والاقتصادية التي تتميز بطعم قريب من الكباب المشوي، وتحضر بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، كما أنها من الوصفات السريعة والمناسبة للغداء أو العشاء، ويمكن تقديمها مع الأرز أو البطاطس والسلطة والخبز. 

إليكِ طريقة تحضير الكباب الكداب في المنزل بخطوات سهلة وطعم لذيذ.

 طريقة عمل الكباب الكداب

المكونات:

½ كيلو لحم مفروم

بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة جيدًا من الماء

2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون

1 بيضة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة بابريكا

بقدونس مفروم حسب الرغبة

أعواد خشبية للشكل


الطريقة:

1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل والثوم والبيضة والبقسماط والتوابل والبقدونس.


2. اعجني الخليط جيدًا لمدة 3–5 دقائق حتى يصبح متماسكًا.


3. اتركيه في الثلاجة حوالي 30 دقيقة.


4. خذي كمية من الخليط وشكّليها حول الأعواد الخشبية مثل أصابع الكفتة.


5. رصّيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.


6. ادخليها فرنًا ساخنًا على 200 درجة مئوية لمدة حوالي 20–25 دقيقة، مع التقليب حتى تتحمر من جميع الجهات.


7. للحصول على طعم الشواء، يمكنكِ في النهاية وضعها تحت الشواية لدقائق قليلة.

 سر الكباب الكداب:

 صفي البصل جيدًا جدًا؛ زيادة الماء تجعل الخليط طريًا ويتفكك أثناء التسوية. ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمنة للخليط للحصول على طعم أغنى.

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