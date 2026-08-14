تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق لرمضان 2027.. خاص

علم «صدى البلد» أن النجمة غادة عبد الرازق تخوض تجربة درامية مختلفة تمامًا خلال موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل جديد مكوّن من 30 حلقة.

وينقسم العمل إلى جزأين، بواقع 15 حلقة في النصف الأول “روح وجسد” و15 حلقة في النصف الثاني “خيوط من ذهب”، على أن يختلف كل جزء بشكل كامل عن الآخر، سواء على مستوى القصة والأحداث أو طاقم التمثيل.

وتأتي هذه التجربة في إطار حرص غادة عبد الرازق على تقديم أعمال درامية متنوعة ومختلفة لجمهورها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق وعدد من نجوم الفن على حضور حفل النجمة شيرين وتفاعلوا معها بشكل قوي معبرين عن سعادتهم بعودتها مرة اخرى لجمهورها بهذا الحفل.