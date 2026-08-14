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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق لرمضان 2027.. خاص

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
محمد نبيل

علم «صدى البلد» أن النجمة غادة عبد الرازق تخوض تجربة درامية مختلفة تمامًا خلال موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل جديد مكوّن من 30 حلقة.

وينقسم العمل إلى جزأين، بواقع 15 حلقة في النصف الأول “روح وجسد” و15 حلقة في النصف الثاني “خيوط من ذهب”، على أن يختلف كل جزء بشكل كامل عن الآخر، سواء على مستوى القصة والأحداث أو طاقم التمثيل.

وتأتي هذه التجربة في إطار حرص غادة عبد الرازق على تقديم أعمال درامية متنوعة ومختلفة لجمهورها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق وعدد من نجوم الفن على حضور حفل النجمة شيرين وتفاعلوا معها بشكل قوي معبرين عن سعادتهم بعودتها مرة اخرى لجمهورها بهذا الحفل.

غادة عبد الرازق مسلسل غادة عبد الرازق مسلسلات رمضان

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