السيطرة على حريق في منزل قديم بقرية الجديدة بالوادي الجديد

سيطرت الحماية المدنية والاطفاء على حريق محدود نشب في منزل قديم قبل امتداده للمنازل المجاورة بقرية الجديدة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود في منزل قديم وأعشاب جافة قبل امتدادة للمنازل المجاورة والمؤهولة بالسكان بقرية الجديدة في مركز الداخلة .

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الوحدة القروية بالجديدة لمكان الحريق وتم السيطرة عليه في الحال قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحريق