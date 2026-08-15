نائب محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمنظومة تقنين الأراضي

تابع محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، ومقر جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني؛ وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام سير العمل بمختلف مراكز تقديم الخدمات ، والوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بوحدة التقنين تابع كجك أعمال تطوير المقر ومستوى الجاهزية الفنية والتكنولوجية لاستيعاب متطلبات العمل والتي شملت تزويد المنصة بـعدد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة، كما اطلع على الموقف الحالي لطلبات المتقدمين، والتي بلغ إجماليها 12,643 طلبًا على مستوى المحافظة،بحضور أحمد فرغلي مدير منظومة التقنين، مشددًا على سرعة إنجاز الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ، مقر جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني المؤقت، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس محمد عز الدين المدير التنفيذي للجهاز ، حيث تابع آليات التعامل مع طلبات المواطنين، مشيداً بجهود استمرار تطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات؛ كما تابع أعمال تشطيبات المقر الدائم للجهاز، والبالغ تكلفة نحو 3.5 مليون جنيه، تشمل توصيلات الكهرباء وتجهيز غرفة الـIT والتشطيبات الداخلية،موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد تمهيدًا لافتتاح المقر وتشغيله بكامل طاقته.