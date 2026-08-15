زيادة الأندية والصادرات واستضافة البطولات.. تعزيز الرياضة المصرية بخطة التنمية 2027

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم مكانة مصر الرياضية من خلال التوسع في إنشاء الأندية، وتنمية الصادرات الرياضية، وزيادة استضافة البطولات القارية والدولية.

وتشمل الخطة رفع عدد الأندية الرياضية إلى 1,194 ناديًا بحلول عام 2030، وزيادة قيمة الصادرات الرياضية من 86 مليون دولار إلى 91 مليون دولار خلال عام 2026/2027، وصولًا إلى 96 مليون دولار في 2030.

رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية

كما تستهدف رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية إلى 82.6% في عام 2026/2027، ثم إلى 100% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرياضية.

استضافة البطولات

وتعزز الخطة استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية، والتوسع في تطوير الصالات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم الاستثمار الرياضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية.