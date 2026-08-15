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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد محمود ينضم إلى الشرقية إنبي لمدة 5 مواسم

احمد محمود
احمد محمود
يمنى عبد الظاهر

كشف طارق السيد عن انضمام أحمد محمود، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، إلى صفوف الشرقية إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد السيد أن اللاعب وقع عقود انتقاله إلى الشرقية إنبي لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن الزمالك خلال الأيام الماضية.

وكان أحمد محمود قد خرج من حسابات الجهاز الفني للزمالك في الموسم الجديد، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء وينتقل إلى صفوف الشرقية إنبي.

نجح مسؤولو نادي إنبي في التوصل لاتفاق نهائي مع أحمد محمود، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أحمد محمود على عقود انتقاله إلى إنبي لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر فسخ تعاقد أحمد محمود بالتراضي والاستغناء عن خدماته، ليصبح اللاعب متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وسبق لأحمد محمود اللعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري، قبل العودة إلى الزمالك، ثم انتهاء علاقته بالنادي الأبيض بشكل رسمي، ليحسم وجهته المقبلة بالانتقال إلى إنبي.
 

أحمد محمود الزمالك الشرقية إنبي القلعة البيضاء

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