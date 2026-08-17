محمد حجازي: تعطيل خطط السلام الدولية يتعلق بحياة الفلسطينيين في غزة

شدد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن تعطيل تنفيذ الخطط الدولية يمثل قضية تتعلق بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة استخدام الجهود الدبلوماسية للتأثير في الأحداث.

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "هناك أرواح تزهق، وهناك خطط يتبناها مجلس الأمن مبنية على خطة الرئيس ترامب، ونجد من يرفض تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع كسباً لأصوات ناخبيه، وهي أمور تتعلق بحياة إنسان في أراضينا في قطاع غزة، وعلينا أن ندفع من خلال هذه الدبلوماسية للتأثير على الأحداث".

وأوضح أن وجود خليل الحية في مصر، في أول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة حركة حماس، يأتي في إطار التوافق حول سبل دفع الأمور إلى الأمام وتقديم رؤى مشتركة يمكن أن تؤثر في الموقف الإسرائيلي.

وأضاف أن كوشنر جاء برسائل من الرئيس الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي، بينما حمل خليل الحية رسائل واضحة من حركة حماس بشأن ما وصلت إليه الحركة في ملف تسليم السلاح أو تقديمه وتخزينه.

وقال: "ولدينا أمثلة دولية، القضية ليست قضية تسليم سلاح يا أستاذة عزة".