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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمين حافظ بإطلالة تخطف الأنظار.. وتعليق مفاجئ من إمام عاشور

ياسمين حافظ
ياسمين حافظ
ميرنا محمود

شاركت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

و ظهرت ياسمين حافظ بإطلالة صيفية أنيقة باللون الوردي،حيث ارتدت فستان طويل بتصميم لافت، مع حقيبة سوداء ونظارة شمسية، وسط أجواء صيفية مميزة.

ولم يكتفِ إمام عاشور بمشاهدة الصورة، بل حرص على التفاعل معها وترك تعليق رومانسي، حيث كتب: «queen ».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور ياسمين حافظ، خاصة مع ظهور اسم إمام عاشور ضمن المتفاعلين، لتتحول الصورة إلى حديث بين متابعي نجم الأهلي وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

امام عاشور اخبار إمام عاشور زوجه امام عاشور ياسمين حافظ

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