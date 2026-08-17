ياسين مرعي: نتعلم من أخطائنا ونستعد لكل السيناريوهات

شدد ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الاستعداد الجيد للموسم الجديد، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يعملون بأقصى جهد خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا.

وقال ياسين مرعي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن أجواء المعسكر رائعة وتشهد عملًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن قضاء اللاعبين وقتًا طويلًا معًا يساعد على زيادة التقارب والتعرف إلى بعضهم بصورة أكبر على المستويين الكروي والشخصي.

وأضاف: «نستعد للموسم الجديد بأقصى ما لدينا من جهد، ونحاول أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات. نفكر في الحل الأول والثاني والثالث لأي موقف قد نواجهه، وهدفنا أن ندخل الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأوضح مدافع الأهلي أنه يعمل باستمرار على التعلم من أخطائه الماضية، والبحث عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير من أجل الظهور بشكل أفضل مع الفريق خلال الموسم الجديد.