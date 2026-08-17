برلماني: التحكيم أصبح عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات إلى أفريقيا

شارك عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، في ندوة بعنوان «التحكيم والاستثمار في أفريقيا»، والتي نظمها المنتدى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والاستثماري.

وأكد رشاد، خلال كلمته في الندوة، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مراكز البحث والدراسات في تحليل القضايا والموضوعات المهمة، وطرح الرؤى والمقاربات التي تسهم في دعم جهود التنمية وصناعة القرار.

ملف التحكيم شهد تطورًا ملحوظًا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملف التحكيم شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، رغم كونه من الوسائل القديمة في فض المنازعات، موضحًا أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية جعلته يحتل موقعًا متقدمًا ضمن اهتمامات المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف أن التحكيم بات من أكثر الوسائل قبولًا لدى المستثمرين، خاصة لما يوفره من سرعة ومرونة في حسم المنازعات، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

وأكد رشاد أن الدور الذي تضطلع به المحكمة العربية للتحكيم يمثل نموذجًا مهمًا في دعم منظومة التحكيم وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

تعزز دور التحكيم

وأكد أهمية الخروج من الندوة برؤى ومقاربات عملية تعزز دور التحكيم في دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين دولها.