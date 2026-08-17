غدا .. إذاعة الأغاني تحتفي بذكرى رحيل الشاعر فتحي قورة

تحتفي إذاعة الأغاني ، غدا /الثلاثاء / ، بذكرى رحيل الشاعر الكبير فتحي قورة، من خلال يوم إذاعي خاص تُذاع على مدار اليوم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر الأغاني التي كتب كلماتها لكبار نجوم الطرب.

ويُعد فتحي قورة واحدًا من أبرز شعراء الأغنية المصرية، حيث تجاوز رصيده 6000 أغنية، ارتبطت أعماله بأكثر من 1300 فيلم، وقدم خلال مسيرته الفنية كلمات لأجيال مختلفة من المطربين والمطربات، لتظل أعماله حاضرة في ذاكرة الغناء والسينما المصرية.

ووصفه الكاتب الكبير يحيى حقي بأنه «بهلوان القافية»، في إشارة إلى قدرته المميزة على تطويع القافية والكلمة وتقديمها في صور شعرية غنائية متنوعة.

وتقدم إذاعة الأغاني «أصل الطرب» ، على تردد 105.8 FM ، خلال اليوم باقة من الأغنيات التي كتبها فتحي قورة لعمالقة الطرب، احتفاءً بإبداعه وإسهاماته الكبيرة في إثراء المكتبة الغنائية المصرية.

كما تتضمن خريطة الاحتفال حلقة خاصة من برنامج «سيرة الحب» عن الشاعر الراحل، تُذاع في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتناول مسيرته الفنية وأبرز محطات حياته وأعماله، إلى جانب فقرة خاصة عن المونولوجات التي كتب كلماتها وترك من خلالها بصمة مميزة في فنون الغناء والاستعراض.

ويأتي احتفاء إذاعة الأغاني بفتحي قورة تأكيدًا على دورها في استعادة تراث الأغنية المصرية وتقديم إبداعات رموزها للأجيال الجديدة، والاحتفاء بأسماء صنعت وجدان المستمع العربي.