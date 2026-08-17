بعد استشهاد رئيسه السابق.. انهيار سلم على رئيس قطاع شمال الحماية المدنية

شهدت منطقة الوايلي بالقاهرة، حريقًا داخل أحد العقارات، أسفر عن إصابة رئيس قطاع شمال بالحماية المدنية “عقيد شرطة”، بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة، خلال مشاركته في أعمال السيطرة على النيران، عقب سقوط سلم العقار عليه.

كواليس الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة.

سقوط سلم العقار

وأثناء مباشرة قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء، شارك العميد رئيس قطاع شمال بالحماية المدنية في عمليات السيطرة على الحريق، إلا أن سلم العقار سقط عليه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة وفقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة.

وعلى الفور، جرى نقل العميد المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع للفحوصات والعلاج تحت إشراف الفريق الطبي.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمالها بموقع الحريق، للسيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد، فيما تقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.